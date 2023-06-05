تعرف على 15 فائدة لتناول الزيتون.. أبرزها محاربة السرطان

يتم الحصول علي الزيتون من شجرة الزيتون، وهي شجرة مباركة دائمة الخضرة وتم ذكرها في القرآن الكريم.

أين توجد شجرة الزيتون؟

تتم زراعة شجرة الزيتون الآن في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأمريكا الجنوبية، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، والهند، والصين وغيرها من الدول.

ومن أكثر أنواع الزيتون شيوعاً هما الزيتون الأخضر و الزيتون الأسود، كما ينتشر تناول زيتون كالاماتا في بعض الدول.

فوائد الزيتون

يحتوي الزيتون على العديد من المركبات المفيدة والمهمة لصحة الجسم. ويعد كلاً من الزيتون الأخضر أو الزيتون الأسود في متناول أيدي الجميع،



الفائدة الغذائية للزيتون



يحتوي الزيتون على العديد من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة لصحة الجسم، والتي تتضمن:

الفيتامينات، وأهمها فيتامين هـ، بالإضافة إلى:



فيتامين أ.

فيتامين ك.

فيتامين ب3.

فيتامين ب6.

فيتامين سي.



المعادن، وأهمها الكالسيوم والحديد، بالإضافة إلى:



النحاس.

المغنيسيوم.

البوتاسيوم.

الصوديوم.

الزنك.

الدهون، حيث أن معظم الدهون في الزيتون تكون صحية ومن نوع الدهون أحادية اللاإشباع، بالإضافة إلى كميات أقل من الدهون.

كما يحتوي الزيتون على عدد من المركبات المضادة للأكسدة الفينولية، ومنها الأوليوروبين (والهيدروكسي تايروسول، والكيرسيتين.

فوائده الصحية



للزيتون فوائد صحية كثيرة سواء الزيتون الأخضر أو الأسود، وفيما يلي نذكر هذه الفوائد الصحية:

1- رافع للمناعة ومضاد للأكسدة

يعد الزيتون غنياً بمضادات الأكسدة، المفيدة لصحة الجهاز المناعي،

2.كما أن تناول الزيتون يمكن أن يعمل على رفع مستويات الجلوتاثيون المعروف بأنه من أقوى مضادات الأكسدة المتواجدة في الجسم.

3.يعتبر الزيتون من الأطعمة المخمرة، وبالتالي فهو يساهم بدعم صحة البكتيريا النافعة المتواجدة في مختلف أنحاء الجسم، والتي لها دور في حماية الجسم من الأمراض.

4.كل ذلك يمكن أن يعزز من فوائد الزيتون للمناعة، المتمثلة بتقليل الالتهابات ومحاربة البكتيريا والفيروسات المسببة لمختلف الأمراض المعدية.

5.محارب لأمراض القلب والشرايين

فإن الزيتون مفيد لصحة القلب والشرايين، وذلك للأسباب التالية:

الزيتون غني بالدهون أحادية اللاإشباع، مثل حمض الأوليك، والذي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع أكسدة الكوليسترول الضار.

الزيتون يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وأهمها المركبات الفينولية، التي لها دور في الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

الزيتون غني بالنحاس، والذي يرتبط نقص مستوياته في الدم بالإصابة بأمراض القلب.

6.الزيتون يساعد على تنظيم ضغط الدم والتقليل من ارتفاعه.

كل ذلك يعزز من فوائد الزيتون في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، بما فيها تصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، كما يجعل الزيتون يساهم في التقليل من معدل حدوث الوفيات نتيجة الإصابة بهذه الأمراض.

7.يساعد على تقليل الالتهابات

يمكن أن تتضمن فوائد الزيتون الصحية التقليل من التهابات الجسم والألم المرافق لها، وبالتالي فمن الممكن استتخدامه لعلاج العديد من الأمراض الالتهابية، بما في ذلك التهاب المفاصل.

ويعود السبب في ذلك إلى مادة الأوليوروبين، وحمض الأولييك، والفيتامين هـ، وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة التي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب.

8.يساعد على تنظيم السكر في الدم

من فوائد الزيتون لمرضى السكر مساهمته خفض مستويات السكر في الدم، وذلك من خلال زيادة حساسية الإنسولين، وهو ما يجعله مفيداً أيضاً في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وكل ذلك يعود أيضاً لاحتواء الزي

9.الوقاية من السرطان..

يحمي الزيتون خلايا الجسم من الأمراض المختلفة، مثل السرطان، وذلك من خلال وجود مادة فيه تسمى الأوليوكانثال ( والسكوالين ( اللتان ترتبطان بشكل إيجابي بالوقاية من السرطان، فهما تعملان على قتل الخلايا السرطانية.

وبالاصافة اليوجود مضادات الأكسدة الأخرى وحمض الأولييك فجميعها تعمل على الوقاية من السرطان، وذلك بفضل خصائصها المضادة للالتهاب الذي يعتبر من العوامل المحفزة للإصابة بالسرطان.

ومن أنواع السرطانات التي يمكن أن يكون الزيتون مفيداً للوقاية منها، سرطان الثدي، وسرطان القولون، وسرطان المعدة.

10.الوقاية من هشاشة العظام

إن الزيتون غني بالعديد من المركبات التي لها دور أساسي في المحافظة على قوة العظام وحماية الفرد من الإصابة بهشاشة العظام، ومن هذه المركبات:

مركبات البوليفينول، التي من الممكن أن تساعد في منع فقدان العظام وذلك من خلال زيادة عدد الخلايا البانية للعظم.

مركب الهيدروكسي إيروسول، والذي يساعد أيضاً في منع فقدان العظام، حيث أن له دور في تكوين العظام والحفاظ عليها ومنع ظهور أعراض هشاشة العظام.



11.الوقاية من أمراض الدماغ

إن الفيتامين هـ، ومركب الأوليوكانثال، ومركب الأوليوروبين، وغيرها من المضادات الأكسدة تجعل من فوائد الزيتون المحتملة الحفاظ على صحة الدماغ ووقايته من الأمراض المختلفة، حيث أنها مجتمعة تساعد على تحسين الأداء الإدراكي وتحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي.

أيضاً، إن الأحماض الدهنية أحادية اللاإشباع الموجودة في الزيتون تعد مهمة لصحة الدماغ، فهي تساعد في الحفاظ على الذاكرة وتحسين التركيز.

ولذلك، من الممكن أن يساعد الزيتون في تخفيف معدلات الإصابة بمرض الزهايمر أو مرض الباركنسون.

12. يساعد في عملية الهضم

يعتبر الزيتون مصدراً للألياف الغذائية والتي لها دور في تحسين أداء الجهاز الهضمي والحفاظ على صحته، وليس هذا فحسب، فكما ذكرنا سابقاً أن الزيتون يعتبر من الأطعمة المخمرة وهو غني بالبكتيريا النافعة التي لها فوائد كثيرة في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

13- من فوائد الزيتون للمعدة أن المركبات الفينولية المتواجدة فيه يمكن أن تساعد على التقليل من التهاب المعدة الناجم عن الإصابة ببكتيريا الملوية البوابية.

14- يساعد في إنقاص الوزن

إن الأحماض الدهنية أحادية اللاإشباع يمكن أن تساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسمنة، فهي تساعد على زيادة الشعور بالشبع، كما أنها تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، مما يزيد من كفاءة حرق السعرات الحرارية أثناء أداء التمارين الرياضية.

15- يحافظ على صحة البشرة والشعر

يساعد الزيتون في حماية البشرة والشعر من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما يمكن أن يساعد على ترطيب البشرة والشعر، ويعود ذلك لما يحتويه من مركبات مضادة للأكسدة وغناه بالفيتامين هـ.