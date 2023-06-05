رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بأعضاء مركزالاختبارات الإلكترونية

إلتقى الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، بالدكتور محمد السيد مدير مركز التطوير بالجامعة، والدكتور محمد جمال مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الشعراوي مدير وحدة الاختبارات الالكترونية، وأسامة عبد الحميد أمين المركز، ومهندسين المركز، لتقديم الشكر والتقدير وكامل الدعم للمركز على مجهودهم الملموس داخل الجامعة وخاصة في فترة الاختبارات الالكترونية، وحثهم على الحفاظ على هذا الاداء المميز والاستمرارية على التحول الرقمي والاختبارات الالكترونية بما يحقق الشفافية للطلاب والسرعة في إعلان النتائج.



وأكد علي أن الجامعة تقدم كل الدعم والمساندة للاختبارات الالكترونية ولتكنولوجيا المعلومات بصفه عامةً وفقًا لرؤية الدولة للتنمية ٢٠٣٠.



كما طلب من أعضاء المركز التنسيق مع جميع الكليات ومركز القياس والتقويم بالجامعة لتعظيم الاستفادة من نظام الاختبارات الالكترونية على أن تكون كل اختبارات جامعة العريش إلكترونية بداية من العام الدراسي القادم.