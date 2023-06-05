لا يجيد السباحة.. تفاصيل غرق شاب في مياه النيل بالبدرشين

أفادت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، في واقعة غرق شاب بمياه النيل بالبدرشين، بأن الشاب نزح الي المياه من أجل الاستحمام وأثناء نزوله إلي المياه لم يستطع إكمال السباحة عندما بعد عن الحافة، كما تبين أن إسفكسيا الغرق هي سبب الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية.

كانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بمنطقة البدرشين، بمحافظة الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب بنهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي محمد.س.ف، ولا توجد به أي إصابات ظاهريه.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب غرق في نهر النيل ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.