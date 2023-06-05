محافظ شمال سيناء يتفقد الإنشاءات الجديدة في مستشفى العريش العام

أجرى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، زيارة إلى مستشفى العريش العام تفقد خلالها الإنشاءات الجديدة، وذلك في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أحمد منصور، مدير عام المستشفى، وعدد من أطباء المستشفى.

وخلال زيارته للمستشفي تفقد المحافظ مبني الكلي الصناعية الجديد، والذي يتكلف 170 مليون جنيه، ويضم 4 طوابق تحتوي علي 4 غرف عناية وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بي وسي ونيجاتف طبقا للكود الطبي، كما يحتوي علي 85 ماكينة غسيل كلوي و85 سريرًا.

كما تفقد المحافظ المسجد الجديد الذي يتم إنشاؤه علي مساحة 400 متر مربع، ويتسع لعدد 500 مصل، بخلاف الميضة ودورات المياه وغرفة الامام والمئذنة، وهو تبرع من رجل الاعمال مصطفي البطل عن روح ابنه الشهيد.

وخلال زيارته للمستشفى قام المحافظ بزيارة الصحفي مسعد بدوي، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بشمال سيناء بعد اصابته بوعكة صحية، كما قام بزيارة سائقين بشركة مياه الشرب بعد تعرضهما لحادث أثناء صيانة احدي سيارات الشركة.