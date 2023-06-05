عمال مصر يشارك أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي

بدأت صباح اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه الجاري، بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة، من 187 دولة حول العالم، وذلك بقصر الأمم المتحدة.

وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوفد برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد في أعمال الجلسة الافتراضية، ضمن وفود ثلاثية تمثل الحكومات واتحادات العمال والصناعات بدول العالم الأعضاء بالأمم المتحدة.

حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسا للمؤتمر وهنري كوينت من النرويج، واهور أوان من باكستان نوابا للرئيس.

كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان، بالاضافة الي كلمة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن “النهوض بالعدالة الاجتماعية” والذي رصد فيه التحديات التي تواجه العمل اليوم، ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم، وقال إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من افريقيا، وان 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.



وعرض رئيس المؤتمر القطري على المري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، وايضا ملف التلميذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني، وحماية العمال غير المنتظمين.

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال، واكدا على أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.

رافق فريق العمال بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر كل من: خالد عيش، مجدي البدوي، عادل عبدالفضيل، سولاف درويش، عيد مرسال، هشام عبد العزيز، عماد حمدي، هشام فؤاد، محمد عبد ربه، عايدة محي الدين، عبدالرحمن عبدالغني، سامي رزق، محمد ابو العباس نوفل.