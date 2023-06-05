سهر الصايغ تعلن فسخ خطبتها وتعلق: رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير

أعلنت الفنانة سهر الصايغ عن فسخ خطبتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث لم يتم أكثر من ٦ أشهر من احتفالها بالخطوبة وسط أجواء عائلية وأسرية.

وكتبت سهر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اللهم ارزقه خيرًا مني.. وارزقني خيرًا منه.. تمت فسخ خطوبتي.. رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير.. فعسى الله أن يبدلنا خيرًا".

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال"، الذي شاركت فى بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، ونسرين أمين، وسوسن بدر، وباسم سمرة، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد خالد موسى.