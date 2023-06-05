محافظ دمياط تفتتح مدرسة المهدي بعد التطوير

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مدرسة سعد المهدي الابتدائية بقرية ميت الخولى بمركز الزرقا، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب، على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم.

وخلال الافتتاح اطلعت المحافظ على ما شهده مبنى المدرسة من أعمال إحلال جزئي، وفقًا للمعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التعليمية لعدد ٢٩ فصل ليصل إجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٦٤ فصلا دراسيا.

وتفقدت الفصول الدراسية والمعامل وقاعات الأنشطة، كما أكدت على ضرورة تفعيل خطة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالتوازى مع التطور الذى شهدته المنشآت التعليمية وغرس قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب وحثهم على أهمية الحفاظ على مدارسهم والتحلى بالأخلاق الحميدة.

واستكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة، حيث أجرت اليوم جولة رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

بدأت المحافظ تلك الجولة بإزاحة ستار افتتاح مبنى الوحدة الاجتماعية بمدينة الزرقا بعد أن شهد أعمال إحلال وتجديد نفذتها مديرية الإسكان، كما تفقدت المبنى بأقسامه المختلفة واطلعت على منظومة العمل لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك آلية تدريب شباب الخدمة العامة على منظومة العمل.

وخلال الافتتاح، استمعت الدكتورة منال عوض، الى مطالب المواطنين، حيث وجهت تعليماتها الى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدراستها والعمل على حلها، كما وجهت بوضع خطة عمل محددة للتيسير على المواطنين خلال تلقى تلك الخدمات، مؤكدة تكاتف كافة أجهزة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بجميع المناطق.