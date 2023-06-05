الجيزة: إزالة 37 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمراكز العياط والبدرشين والحوامدية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنفيذ ٣٧ قرار إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمراكز ومدن العياط والبدرشين والحوامدية، بإجمالي مساحات تصل الي ٣٠ الف م٢.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

واطلع المحافظ على جهود مركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تنفيذ ١١ قرار إزالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمساحه ١١٨٢٨ م ولاية جهاز حماية النيل بقري نزله الشوبك والشوبك الغربي والطرفاية وجزيرة البدرشين وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما تابع محافظ الجيزة تنفيذ ٢٢ قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحه ١٧٣٠٥م بمركز ومدينة العياط بالإضافة إلى إزالة ٤ حالات بناء مخالف علي املاك الدولة بمدينة الحوامدية، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتسليم الاراضي الي جهات الولاية.

وشدد اللواء أحمد راشد على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

ووجَّه "راشد" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.