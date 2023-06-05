السيسي: مهتمون بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، "دورين بوجدان مارتن"، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش ممثل الاتحاد ومدير المكتب الإقليمي في الدول العربية.

وأشار الرئيس السيسي الى اهتمام الدولة من خلال "استراتيجية مصر الرقمية" بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمشاركة بفاعلية في أعماله وأنشطته، في ظل دوره الرائد كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يمثله من منصة عالمية للحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، مشيرًا إلى اهتمام الدولة من خلال "استراتيجية مصر الرقمية" بالنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير بنيته التحتية باعتباره بوابة مصر نحو المستقبل، مع الإعراب عن التطلع لتعزيز دعم الاتحاد لجهود مصر في هذا الصدد.

من جانبها؛ ثمنت أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات دور مصر ومساهماتها الممتدة في أعمال الاتحاد، التي يعد آخرها استضافة النسخة الحالية للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات بشرم الشيخ، وهو المحفل الدولي المهم الذي يحظى بمشاركة واسعة للتعاون وتبادل الخبرات بين جميع الجهات المعنية بهذا المجال على مستوى العالم، الأمر الذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وما يتمتع به من إمكانات وخبرات ومستقبل واعد، مؤكدةً اهتمام الاتحاد بتعميق التعاون مع مصر في هذا الصدد بما يسهم في دعم عملية التطور الرقمي بها، لاسيما في ضوء ما لمسته من الاهتمام المكثف للدولة بهذا القطاع.