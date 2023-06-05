برلماني: إدراج 24 مركز شباب ضمن الخطة الإنشائية لتطوير بزفتى والسنطة

قال النائب محمد بدراوى عوض عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى والسنطة، إن قطاع الشباب والرياضة يحظى باهتمام خاص وانه خلال السنوات الأخيرة كان لديه هدف تطوير كافة البنية التحتية للملاعب الخماسية والمبانى الادارية لمراكز الشباب، مؤكدا انه فى العام المالى 2021/20220 تم الانتهاء من احلال ملعب خماسى قرية ميت بزيد واحلال ملعب خماسى مركز شباب الجعفرية وملعب مركز شباب تطاى وسندبسط وكفر كلالباب وملعب مركز شباب اشناواى وملعب خماسى مركز شباب مدينة السنطة، وفى خطة العام المالى 22/23 انشاء سور مركز شباب الانبوطين.

وأضاف النائب محمد بدراوى ان العام المالى القادم 2023/2024 تم تعزيز المبلغ المالى لإنشاء سور مركز شباب شبرابلوله الذى ظل حلم يراود اهالى القرية لسنوات طويلة كذلك انشاء ملعب خماسى كفر الشيخ مفتاح وسور ملعب كفر الحاج داود، وايضا سور مركز شباب سندبسط وانشاء مبنى ادارى لمركز شباب طوخ مزيد ومبنى ادارة كفر الصارم وملعب خماسى للمنشية الجديدة وملعب خماسى لقرية ميت غزال وسور للملعب.

وأكد “بدراوى” ان العام المالى2024/2025 فانه قد تم ادراج انشاء مبنى ادارى لمركز شباب كفر الشيخ مفتاح وملعب خماسى الغريب وكذلك احلال ملعب البندرة وإحلال ملعب منية طوخ كما وضعنا فى نفس العام المالى انشاء ملعب سباعى مركز شباب الجعفرية.



كما تم انشاء ملعب خماسى شبرابيل وخماسى تاج العجم وانشاء مبنى ادارى كفر سالم النحال وتطوير شامل لمركز شباب مبنى ميت غزال واختتم بدراوى اننا مخططنا لتطوير قطاع الشباب والرياضة ممتد حتى العام المالى2025/2026 حيث سيتم تطوير شامل لمركز شباب منشأة عبدالله وتطوير شامل لمركز شباب طوخ مزيد كما سيتم مبنى ادارى لمركز شباب بقلوله كما اننا سنتابع احتياجات مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة.

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