عمرو موسي: عُمان دائمًا تعمل على تضيق الفجوات بين الدول العربية

أكد عمرو موسى وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، أن سلطنة عُمان دائمًا ما تعمل جاهدة لتقليل الفجوات بين الدول العربية.

وقال موسي في كلمته التي ألقاها اليوم بالمنتدى الصحفي العُماني المصري، إن سلطنة عُمان دائمًا ما تعمل جاهدة للتحرك نحو السلام وتهدئة الخلافات العربية وتسويتها.

وتابع موسى قائلًا: «إنني أشهد على ذلك.. وعايشته على مدى ٢٠ عامًا علمت بها في العمل الدبلوماسي المصري».

وأشار موسي خلال كلمته للمحاولات التي تقوم بها، سلطنة عُمان لتهدئة الأوضاع وسد الفجوات بين مصر وإيران، وبين إيران وبعض الدول العربية.

وأكد عمرو موسي، أن الدول العربية ليست بحاجة لوسطاء أجانب كي تتجاوز أي خلافات.