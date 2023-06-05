بالفيديو.. أستاذ مناخ: تدوير المخلفات أهم طرق الوقاية من فيروس سي

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن تأثير التغيرات المناخية يتضمن محاور مختلفة من ضمنها الاقتصادية والصحية والزراعية مرتبط بالاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر من أكبر دول الشرق الأوسط في التعداد السكاني وبالتالي كمية المخلفات المنبثقة عن تعداد السكان تكون كبيرة جدا.

وأضاف الدكتور على قطب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ 10 سنوات فأكثر لم يكن هناك إعادة تدوير للمخلفات في مصر، مشيرا إلى أن للمخلفات أنواع مختلفة فى منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل ومنها ما هو غازي، وبالتالي يجب أن يكون هناك اهتمام بإعادة تدوير المخلفات بكافة أنواعها.

وأوضح أستاذ المناخ، أن الدولة المصرية اهتمت خلال الـ 10 سنوات الماضية بإعادة تدوير المخلفات الناتجة عن النشاط البشري، والتي لها تأثيرا ضارا على البيئة وذلك من خلال التوسع في إنشاء شركات فصل وإعادة تدوير المخلفات بصفة عامة، مردفا أن إعادة تدوير المخلفات له تأثير إيجابي على البيئة والصحة العامة.

وأشار إلى أن مصر لديها 28 مصنعا لإعادة تدوير المخلفات وتطمح لأن تصبح 56 مصنعا بحلول عام 2030، لافتا الانتباه إلى أن إعادة تدوير المخلفات تعتبر أحد أهم طرق الوقاية من الأمراض المنتشرة مثل فيروس سي، والذي يكلف الدولة مئات المليارات لعلاج مرضاه.