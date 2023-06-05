بعد بطولتي الجونة ومانشستر.. على فرج يعود لعرش الاسكواش

تربع المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، اليوم الاثنين، على عرش التصنيف العالمى للإسكواش، مرة أخرى بعد الظفر ببطولتى الجونة ومانشستر الأخيرتين.

ونشر الموقع الرسمي لرابطة محترفي اللعبة، التصنيف العالمى، الذى عاد من خلاله الفرعون المصرى على فرج للصدارة، بعد ابتعاده عن القمة منذ يناير الماضي، بسبب الإصابة التى ضربته.

ونجح "فرج" في العودة من الإصابة بقوة، محققا 4 ألقاب، في بطولة بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم وبطولة مانشستر المفتوحة وأخيرا بطولة الجونة الدولية.

وتغير التصنيف العالمى لأول أربعة مراكز، حيث تربع على على الصدارة وتأخر البيروفي دييجو إلياس للمركز الثاني، وصعد الإنجليزي محمد الشوربجي للمركز الثالث، وتأخر مصطفى عسل لاعب الأهلى إلى المركز الرابع بعد ان كان فى الوصافة.

وجاء التصنيف كالتالى:

1 - على فرج

2- دييجو إلياس

3 - محمد الشوربجى

4 - مصطفى عسل

5 - بول كول

6 - مروان الشوربجى

7- فيكتور كروين

8 - مازن هشام

9 - طارق مؤمن

10 - جول ماكين



