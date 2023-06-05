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الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"مياه الدقهلية" تطرق أبواب وتستطلع آراء المواطنين بقرى ظفر والبيضاء بتمي الأمديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بعمل حملة طرق أبواب، واستطلاع رأي ميداني، وسحب عينات لمياه الشرب وتحليلها بقرى ظفر والبيضاء بتمي الأمديد.

وجاء ذلك في إطار حرص الشركة على قياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة، خاصة بالقرى المنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية.

فيما قام فريق التوعية باستطلاع آراء 310 مواطنًا بشكل ميداني وتليفوني، وذلك لمعرفة انطباعاتهم على الأعمال الجارية لديهم بالقرى، وحصر المشكلات الخاصة بهم لحلها، حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة.

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