محافظ قنا يتفقد معارض بيع السلع الغذائية للاطمئنان على أسعار السلع ومدى توافرها

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من معارض بيع السلع الغذائية بوسط مدينة قنا للإطمئنان على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومدى توافرها ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإقامة المعارض ، للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .



ووجه محافظ قنا، القائمين علي المعارض بضرورة تنوع المنتجات المعروضة وزيادة الكميات ، خاصة السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية كالأرز ، السكر ، الزيت ، السمن، كما شدد علي المسئولين بمتابعة المعارض بشكل دورى والتأكد من إلتزام العارضين بخفض الأسعار.

وأكد محافظ قنا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف الحكومة بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين، وتذليل أية مشكلات تواجههم، وأن الدولة المصرية تسعى بكل أجهزتها لتكون قريبة من المواطنين للتعامل مع أية تداعيات سلبية أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى مجال ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات فى هذا الِشأن.