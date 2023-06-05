ميسى فى طريقه لبرشلونة

فى مفاجأة كبيرة وغير متوقعة بعد الأنباء التى تم تداولها فى الآونة الأخيرة، بدأت إدارة نادى برشلونة في أولى خطواتها الرسمية فى استعادة خدمات الأرجنتيى ليونيل ميسى إلى قلعة كامب نو.

وتحدث خورخي ميسى، والد ليونيل ميسى ووكيل أعماله فى تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو" ، قال فيها : "ميسي يريد العودة إلى برشلونة، وأنا أحب أن يحدث ذلك"، مضيفا بالطبع برشلونة خيار بالنسبة لنا".

وتم عقد اجتماع منذ قليل بين والد ميسي مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة في منزل رئيس النادي الكتالوني، من أجل مناقشة الصفقة.

وكشفت عدة تقارير صحفية صباح اليوم الإثنين، أن برشلونة حصل على موافقة رابطة الليجا لإبرام التعاقد مع ميسي، بعد توافر جميع الشروط.

وقضى ميسي صاحب الـ 35 عاما، موسمين بقميص "بي إس جي"، حقق خلالهما لقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرة.



وأصبح البرغوث صفقة مجانية متاحة في سوق الانتقالات الصيفية، ويترقب الجميع قراره بشأن 3 جهات محتملة: الهلال السعودي، إنتر ميامي الأمريكي، أو العودة مجددا إلى برشلونة.