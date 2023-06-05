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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يعلن عن شعار بطولة إفريقيا للبوتشا

شعار بطولة إفريقيا
شعار بطولة إفريقيا القارية
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أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد أدم، عن شعار بطولة إفريقيا القارية للبوتشا، المقرر إقامتها في مصر، والمؤهلة للدورة البارالمبية بباريس 2024.

جاء اختيار هذا الشعار لما يحمله من خلفيه فرعونيه افريقيه، حيث تضمن التصميم خلفيه مزينه بنقوش فرعونيه مرسوم عليها جناحين كإشارة للنسر المصري رمز القوة في اشاره إلى قدرة الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي  في التحليق باللعبة عاليا وبعيدا من خلال حمل الجناحين لدائرة تشير الى الكرة الأرضية في اشاره ضمنية للاتحاد الدولي.

حيث تحوي الكرة الأرضية بداخلها قارة أفريقيا وبجانبها كرة البوتشا في إشارة إلى رعاية ودعم الاتحاد الدولي للعبة في قارة أفريقيا.

يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 2_8 يوليو  بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا

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