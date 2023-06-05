عمرو موسى: الدول العربية ليست بحاجة لوسطاء أجانب كي تتجاوز أي خلافات

قال وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسي، إنه سلطان عمان هيثم بن طارق زار مصر منذ أيام، ورحبت به مصر دولة وشعبا صديقا وأخا كريما.

وأضاف موسي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقي الصحفي العماني المصري،:" نحتفل اليوم بهذا الملتقي الذي يعقد بين الصحفيين فى البلدين، ويعد خطوة أخري نحو صياغة المسيرة المشتركة فى هذه الفترة الدقيقة الحرجة من الحركة العربية والإقليمية نحو رسم طريق جديد نحو المستقبل.

وأوضح أنه كما قالت بعض التحقيقات الصحفية المصرية فى هذه المقام، فإن آفاقا واسعة تفتح الآن، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البدلدين فى مختلف مجالاتها وتطرح خصوصية إيجابية لهذه العلاقة.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان دائمًا ما تعمل جاهده لتقليل الفجوات بين الدول العربية، وعملت جاهدة للتحرك نحو السلام وتهدئة الخلافات العربية وتسويتها.

وتابع: «إنني أشهد على ذلك وعايشته على مدى ٢٠ عامًا عملت بها في العمل الدبلوماسي المصري، معتبرا أن الدول العربية ليست بحاجه لوسطاء أجانب كي نتجاوز أي خلافات.