تخفيف عقوبة عامل خطف طفل وهتك عرضه بالشرقية إلى السجن 3 سنوات

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من عامل بماكينة طحين، علي حكم محكمة جنايات الزقازيق الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه باختطاف طفل وهتك عرضه.

تضمن منطوق محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة الجنايات إلى السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وألزمت المتهم المصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات، بأنه بدائرة قسم شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية خطف المجني عليه الطفل من غير تحيل أو إكراه بأن إستدرجه الي داخل حانوته وأشهر في مواجهته سلاح أبيض (مشرط) وقيد حريته بداخله على النحو المبين بالأوراق وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن طرحه أرضاً وهتك عرضه عليه.

بإحالة المتهم "محبوس" الي محكمة الجنايات وبعد تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فتقدمت محاميته بطعن علي الحكم.