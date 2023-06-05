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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلال 24 ساعة.. إخماد 3 حرائق شقق سكنية ببولاق الدكرور والمنيرة الغربية والطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية بمناطق "بولاق الدكرور _ المنيرة الغربية _ الطالبية" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمناطق : "حارة هيثم من شارع أحمد عبدالمنعم ترعة عبدالعال ببولاق الدكرور، شارع بخيت فحام بالمنيرة الغربية، شارع الخليفة من ترسا بالطالبية" وجرى تسيير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة على الحرائق دون إصابات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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