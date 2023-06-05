"صحة الدقهلية": مناظرة 2168 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد، قام بمناظرة 2168 حالة خلال مايو الماضي.

وجاء ذلك تنفيذا للتكليفات بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأعرب مكين، عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، مشددا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذي يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

وكشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، أن فريق المناظرة ناظر خلال الشهر الماضي 292 حالة جلدية، و223 بتخصص الباطنة، و163 حالة بالقلب والأوعية الدموية، و91 حالة حرجة، و232 حالة أطفال.

ولفتت إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، ومنظار العين الرقمي، ومنظار الجلد الرقمي، وسماعة الطبيب الرقمية، وجهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، ومنظار الأذن الرقمي، ومقياس ضغط الدم الرقمي، وميزان الحرارة الرقمي، وطابعة، وماسح ضوئي، كاميرا.

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