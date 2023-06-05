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الإثنين 05 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات في امتحانات الدبلومات الفنية

بالدبلومات الفنية

غرفة عمليات تعليم
غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ
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تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من لجان الدبلومات الفنية، منها سيدي طلحة الابتدائية التابعة لادارة غرب كفر الشيخ، مشددا علي عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات  بالمديرية أي مخالفات، مؤكدًا فقد أدى 21722 في الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي ومواد تجارية بالتعليم التجاري.

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