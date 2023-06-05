مهرجان أبوظبي يقدم عرض الأوبرا "الهولندي الطائر" في الولايات المتحدة الأمريكية

يواصل مهرجان أبوظبي ضمن دورته العشرين تحت شعار "إرادة التطور، توقٌ للريادة"، تقديم عرض الأوبرا "الهولندي الطائر"، إحدى روائع المؤلف الموسيقي الألماني العالمي ريتشارد فاغنر، وذلك خلال الفترة بين 30 مايو 2023، و10 يونيو 2023 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي تقديم العرض في إطار "برنامج أعمال التكليف الحصري العالمية" وعلى مدار 4 أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو، و3 يونيو، و7 يونيو، وحتى 10 يونيو، وذلك في مسرح أوبرا ميتروبوليتان، نيويورك، بالولايات المتحدة، وبإنتاج مشترك بين المهرجان وأوبرا متروبوليتان وأوبرا كيبيك.

وبهذا الصدد قالت سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: "يسرنا أن نقدّم مجدداً عمل أوبرا "الهولندي الطائر"، إحدى روائع المؤلف الموسيقي العالمي ريتشارد فاغنر، في إطار عروض أوبرا دار المتروبوليتان في نيويورك، بعد عرضه لأول مرة عالمياً في عام 2020، في أول تعاون بين دار الأوبرا الأعرق في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة ثقافية عربية بالشراكة مع أوبرا دي كيبيك".

وتابعت: "بقيادة المايسترو توماس جوجيس، تستعيد أوركسترا أوبرا ميتروبوليتان، جنبًا إلى جنب مع التينور إريك كاتلر والباس ديمتري بيلوسيلسكي، رائعة فاغنر الخالدة عن الخلاص والحب، حيث يعكس إنتاجنا العالمي المشترك التزام المهرجان لأكثر من 20 عامًا بتحفيز جهود الدبلوماسية الثقافية عبر شراكتنا مع كبريات المؤسسات الثقافية المرموقة والمهرجانات الدولية، لتقديم أعمال إنتاج مشترك وتكليف حصري جديدة ومبتكرة مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور في أبوظبي والإمارات للاطلاع على الإبداعات الاستثنائية العالمية".

ويشارك في تقديم العرض الباس باريتون توماش كونيتشني، والسوبرانو المتوهجة إلزا فان دن هيفير، وقيادة المايسترو توماس جوجيس لأوركسترا أوبرا متروبوليتان مع تينور إريك كاتلر، وباس ديمتري بيلوسيلسكي، والمخرج المسرحي فرانسوا جيرارد وذلك في أوبرا متروبوليتان بمركز لينكولن، في العاصمة الأمريكية نيويورك.

ويقدم عرض الأوبرا "الهولندي الطائر"، قصة تراثية شكلت مصدراً لإلهام المؤلفين والشعراء والفنانين بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ويتميز العرض الذي يعد من العروض الرئيسية لمسرح أوبرا ميتروبوليتان، باستخدام أحدث التقنيات من بينها الإسقاطات المرئية وتقنية التقاط الصور المتحركة المصحوبة بخلفيات موسيقية ومؤثرات صوتية وحواريات ثنائية وفردية وأداء أوركسترالي مسرحي، ليأخذ الجمهور في رحلة فريدة يتصادم فيها الحب بالفداء والتضحية.