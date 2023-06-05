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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي أسفل دائري القوس الشرقي بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب شخصين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي أسفل دائري القوس الشرقي شارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل دائري القوس الشرقي شارع عثمان محرم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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