ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الدبلومات الفنية 2023.. وفاة رئيس لجنة بسوهاج نتيجة هبوط حاد

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، أخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بوفاة المعلم محمد ثابت حسن معلم أول بمدرسة أبنوب الصناعية بأسيوط، منتدب رئيس لجنة بالتعليم الفني ،نتيجة هبوط حاد أثناء أداء عمله، داخل إحدى لجان التعليم الفني بمدرسة بني حرب الابتدائية بمحافظة سوهاج، وتم نقله إلي مستشفى طهطا العام  لمحاولة إسعافه ولكن وافته المنية.
وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الروؤف حمدون رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، بمساندة أسرة المعلم، في مصابهم الأليم.
وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الدبلومات الفنية التعليم الفنى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وفاة