"دم السواقي" على مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

قدم فرع ثقافة الأقصر العرض المسرحي "دم السواقي" لفرقة قصر ثقافة حاجر العديسات المسرحية.

وتدور أحداث العرض حول الشخصيات "صبح، نور" وتتحدث عن الصراع بين الخير والشر، وتناولت المسرحية صورا غنائية تمثيلية لثنائيات شهيرة مثل "ياسين وبهية، حسن ونعيمة، متولي وشفيقة".

والعرض تأليف وأشعار بكري عبد الحميد، إخراج عماد عبد العاطي، موسيقى وألحان محمد حسام، ديكور غادة شلبي، بطولة دينا محمد سيد، أحمد عبدالفتاح حمزة.

وجاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج المسرحى حمدي أبوالعلا، مهندس الديكور محمود جمال، الناقد المسرحي طارق مرسي، حيث انطلق مساء الجمعة الماضي، ويستمر عرضه لمدة أسبوع، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث تشهد مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الزخم خلال الفترة الأخيرة بمواقعها الثقافية بالمحافظات، إيمانا بالدور الكبير للمسرح في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.

351767856_1208203266555122_2800150490042523551_n

351839024_556536476645112_3477486079093226948_n