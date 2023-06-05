ads
الإثنين 05 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة رئيس لجنة فى امتحانات الدبلومات بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج  منذ قليل وفاة رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة بنى حرب الابتدائية المشتركة في امتحانات الدبلومات الفنية وذلك عقب انتهاء الامتحان.

 وتبين وفاة عبدالرحمن محمد ثابت 57 سنة ويقيم بدائرة قسم أول أسيوط رئيس الجنة بنى حرب الابتدائية المشتركة فرع من لجنة بنى حرب المعمارية التابعة لإدارة طهطا التعليمية شمال محافظة سوهاج تم الانتقال الفعلى للقيادات الأمنية بمركز شرطة طهطا وقيادات إدارة طهطا التعليمية.

كما تم إنتداب مفتش الصحة الذى قام بتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجنة وأشارت المعلومات الأولية أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج رئيس اللجنة الذى وافته المنية أثناء أداء عمله ووجهت خالص التعازى لأسرته وزملائه .

ابتدائية التربية والتعليم الدبلومات الفنية الدورة الدموية التربية التعازي