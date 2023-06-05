وفاة رئيس لجنة فى امتحانات الدبلومات بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج منذ قليل وفاة رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة بنى حرب الابتدائية المشتركة في امتحانات الدبلومات الفنية وذلك عقب انتهاء الامتحان.

وتبين وفاة عبدالرحمن محمد ثابت 57 سنة ويقيم بدائرة قسم أول أسيوط رئيس الجنة بنى حرب الابتدائية المشتركة فرع من لجنة بنى حرب المعمارية التابعة لإدارة طهطا التعليمية شمال محافظة سوهاج تم الانتقال الفعلى للقيادات الأمنية بمركز شرطة طهطا وقيادات إدارة طهطا التعليمية.

كما تم إنتداب مفتش الصحة الذى قام بتوقيع الكشف الطبى على رئيس الجنة وأشارت المعلومات الأولية أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج رئيس اللجنة الذى وافته المنية أثناء أداء عمله ووجهت خالص التعازى لأسرته وزملائه .