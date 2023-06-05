رئيس الوزراء الروسي: تشغيل أقوى منظومة ليزر في العالم

الإثنين 05/يونيو/2023 - 02:21 م

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه تم تشغيل أقوى منظومة ليزر في العالم، مشيرا إلى أن ثلاث دول فقط في العالم هي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا تمتلك منظومات قوية كهذه، "لكن المنظومة الروسية أقوى منهما".

وأضاف ميشوستين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن عملية تصميم منظومة الليزر "المنظومة المعقدة" هي نتيجة جهود مشتركة بذلها العلماء والمصممون والمهندسون الروس؛ في سبيل تطوير منظومة ليزر قوية لا مثيل لها في العالم، مبينا أن تصميم منظومة الليزر التي بلغت قوتها أربعة ميجاجول تفتح آفاقا جديدة وإمكانات لدراسة فيزياء البلازما والتخليق النووي الحراري وكشف أنواع جديدة من المادة.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الروسي تفقد الأسبوع الماضي، مجمع الليزر التابع لمعهد دراسات الليزر في مدينة ساروف الروسية، ويعمل هذا المجمع على تطوير منظومة الليزر القوية الجديدة بفريق من العلماء والمهندسين الشباب يضم 300 أخصائي، ويبلغ العمر المتوسط لهؤلاء 42 عاما، ويقل عمر الثلث منهم عن 35 عاما.