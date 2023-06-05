جامعة حلوان تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة أميدإيست مصر للدراسة في أمريكا

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان بالتعاون مع أميدإيست مصر ندوة تعريفية عبر وسائل التواصل الالكترونية حول منحة أنسي ساويرس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث يوفر البرنامج الفرصة للمصريين للحصول على درجة الماجستير لمدة عامين في الهندسة أو إدارة الأعمال من جامعات أمريكية رفيعة المستوى من خلال منحة دراسية ممولة بالكامل في إحدى الجامعات التالية (هارفارد، ستانفورد، شيكاغو، بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا).

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - حرص الجامعة على تشجيع ودعم المنح المقدمة من هيئة أميدايست، لدورها في دعم شباب الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمشاركة في الأنشطة الدولية واكتساب خبرات جديدة تسهم فى صقل مهاراتهم وتحقيق أهداف التدويل المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة.

وأقيمت الندوة تحت ريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

من جانبها، قالت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان إن هناك فوائد كبيرة تعود من المشاركة في تلك المنح الدولية من تطوير مهارات الباحثين، والارتقاء بثقافتهم الدولية، والمعارف المرتبطة بالتخصص، بالإضافة إلي تعزيز مهارات التواصل عبر الثقافات.

وأشارت إلى الدور الداعم لكافة الهيئات الدولية بما تقدمه من ندوات تعريفية، وتواصل بشكل دائم مع المكتب للرد علي كافة التساؤلات الخاصة باستمارة التقدم للمنح، وتمكين المتقدمين من التواصل مع الشركاء الدوليين.

قام بإدارة الجلسة الافتراضية لبرنامج أنسي ساويرس، محمد سليم اخصائي المنح وبرامج التبادل بهيئة أميدإيست مصر ونورا الإتربي مسئولي المنح وبرامج التبادل بالهيئة ذاتها، فيما افتتح اللقاء الدكتورة سارة شلش مسؤول المنح الدولية والحراك الأكاديمي بمكتب العلاقات الدولية من خلال توضيح أهمية التقدم للمنح الدولية والخدمات التي يقدمها مكتب العلاقات الدولية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، بما تتضمنها من دعم فني وتيسير سبل التواصل بالجامعات الدولية وذلك لتذليل العقبات التي قد تحول دون تمكن أعضاء المجتمع الجامعي من التقدم للمشاركة في تلك الفرص الدولية.

كما تناولت الجلسة القاء الضوء على كافة الشروط، والمستندات المطلوبة، وكيفية استكمال استمارة التقدم، والحصول عليها من الموقع الإلكتروني للهيئة.

وشهدت الندوة إقبال كبير وتفاعل مثمر من خلال تساؤلات السادة الحضور من شتى الكليات، واختتمت الدكتورة سارة شلش اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير لجهود هيئة أميدإيست على تعاونها في تقديم الندوة التعريفية.