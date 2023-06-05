في ذكرى استشهاده| النقيب عمر القاضي.. حكاية بطل تمنى الشهادة ونالها بشرف "دك الكمين يا سمير"

تحل اليوم الإثنين الموافق الخامس من يونيو الذكرى الرابعة لاستشهاد النقيب عمر القاضي، الضابط بقطاع الأمن المركزي، وأحد شهداء كمين بطل 14 بشمال سيناء، الذي فارقنا في مثل هذا اليوم صبيحة يوم عيد الفطر عام 2019، ليرحل عن عالمنا وتتحول قصته لأيقونة شجاعة، محافظًا على قسم التخرج من كلية الشرطة.

وفي السطور التالية تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز المعلومات عن الشهيد النقيب عمر القاضي.

الشهيد البطل عمر القاضي، ضابط برتبة نقيب، توفى والده وهو طالب بكلية الشرطة، وتخرج عام 2017، ثم التحق بعد التخرج بقطاع الأمن المركزي، وتمت ترقيته إلى رتبة نقيب بعد استشهاده، وهو من أبناء محافظة المنوفية.

اشتهر " القاضي" بين زملائه بالجدية والحزم والأخلاق الحميدة، وحبه لعمله ومساعدته المستمرة للآخرين، رافعًا شعار "نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا".

فجر الأربعاء الخامس من شهر يونيو عام ٢٠١٩، وبالتزامن مع تكبيرات عيد الفطر المبارك، وبينما يحتفل المواطنين، هاجمت مجموعة إرهابية مسلحة "كمين بطل 14"، المكلف بقيادته الشهيد البطل، بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وبدأ عناصر الكمين بقيادة القاضي فى التصدي لهم ببسالة، وبادلوهم إطلاق النار حتى أوقعوا 5 في صفوف العناصر الإرهابية، فيما أسفر الهجوم عن استشهاد النقيب عمر القاضي، وأمين الشرطة محمد بربري، والمجندون محمد بخيت ومحمد فايز وعبد الله عز الدولة أبو بكير، ابن مركز البلينا بسوهاج، وعبد الله الصاوي وشريف سعد وكرم أحمد.

شُيع جثمان القاضي فى جنازة عسكرية مهيبة بمسقط رأسه فى المنوفية، ليسجل الشهيد البطل، اسمه في قوائم الشهداء بعد عامين فقط من تخرجه.

الشهيد البطل عمر القاضي، دافع عن تراب سيناء لآخر نفس صرخًا في وجه المأجورين "الإرهاب الأسود" تعالي يلا لو تعرف، ظل الشهيد البطل يقاتل من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن، وكانت آخر كلماته، أنا اتصبت بـ٣ طلقات إصابات بالغة والكمين كله استشهد ومش هتلحقوني أنا حاسس إني هموت، والنبي قولوا لأمي ابنك مات رجل وخلي بالكوا منها، ومتنسونيش وادعولي ربنا يسامحني، ناطقًا الشهادة، "أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله".

الثأر لروح الشهيد عمر القاضي كان سريعًا، حيث تمكن زملائه بعدها من تتبع خط سير التكفيريين والقضاء على 14 عنصرا إرهابيا داخل إحدى العشش المهجورة، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية متعددة الطلقات و3 عبوات شديدة الانفجار وحزامين.

بعد ساعات قليلة من استشهاد النقيب البطل عمر القاضي، تداول رواد “السوشيال ميديا”، وقتئذ تسجيلات صوتية منسوبة للشهيد البطل قبل استشهاده أثناء المعركة مطالبا القوات بدك الكمين، لضمان القضاء على العناصر الإرهابية المنتشرة حوله الكمين نطق خلاله قائلا: "دك الكمين يا سمير".

بعد مرور 15 يوما على رحيل الشهيد البطل عمر القاضي، وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إطلاق اسمه دفعة خريجي كلية الشرطة لعام 2019.