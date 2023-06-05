نائب يطالب الحكومة بإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية

أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للسنة المالية 2023/2024.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وطالب النائب محمد فريد، وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في ظل عدم اليقين من الوارد اجراء تعديلات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأكمل.

وأشار النائب محمد فريد، إلى أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل

