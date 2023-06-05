الزمالك يتفوق في تاريخ المواجهات قبل لقاء الاتحاد السكندري بالدوري

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مساء اليوم الاثنين، مع فريق الاتحاد السكندري، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتفوق الزمالك في تاريخ المواجهات مع فريق الاتحاد حيث التقى الفريقان في 160 مباراة من قبل، فاز الزمالك في 121، وجاء التعادل في 38 مباراة، وفاز الاتحاد في 21 مباراة .

وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم كل من :

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد حسام " بيسو"- سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات .

أما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء اليوم ي المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة .