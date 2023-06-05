سبتمر.. انطلاق النسخة الخامسة لبرنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة"

أعلن مركز الشباب العربي، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من برنامج "القيادات الإعلامية العربية الشابة" الذي ينطلق مطلع سبتمبر 2023 بالشراكة مع نخبة من المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات لصناعة جيل من الشباب المتميز في مجال العمل الإعلامي، واستكشاف المواهب القادرة على المساهمة بتطوير مستقبل صناعة الإعلام في العالم العربي.

وتُقدّم النسخة الخامسة، سلسلة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة حول دور الإعلام بتعزيز ارتباط الشباب العربي بلغتهم وهويتهم، بالإضافة إلى اكتساب المهارات الخضراء التي تسهم بإيجاد جيل من الإعلاميين القادر على التفاعل المؤثر مع قضايا التغيّر المناخي والاستدامة.

وأكدت شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي: "نحن محظوظون بدعم قيادة دولة الإمارات التي وضعت نُصب أعينها الاستثمار ببناء الشباب"، مثمنةً جهود المؤسسات الإعلامية التي فتحت أبوابها وكرّست طاقاتها لشراكة طويلة الأمد من أجل تأهيل وتمكين جيل الشباب القادر على بناء سرد متمسك بالقيم الإنسانية من المجتمعات العربية إلى العالم.

وأضافت: "تكتسب هذه النسخة أهمية خاصة في ظل متابعة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس المركز، والهادفة إلى التركيز على مسار تعزيز ارتباط الشباب بالهوية واللغة العربية، إلى جانب تنمية المهارات وبناء القدرات لاسيما في مجال التغيّر المناخي والاستدامة، استعداداً لتنظيم دولة الإمارات العربية للحدث العالمي "مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ"، الذي نحرص أن يكون للشباب العربي صوتاً وأثراً أكبر فيه، وسنواصل على دعم جهود المركز لصناعة الفرص من خلال تقريب المسافات بين المؤسسات والشباب عبر بناء برامج تخصصية تحاكي تطلعات الشباب وتوقعات المؤسسات واحتياجات سوق العمل الإعلامية معاً ".



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