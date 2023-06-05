السيسي يقدم التعازي لرئيسة وزراء إيطاليا فى ضحايا الفيضانات

صرح بسام راضي سفير مصر في روما ، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث ببرقية تعازي للسيدة جورجيا ميلونى رئيسة وزراء ايطاليا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال البلاد ونصها كالتالى :

"اسمحوا لي باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم إليكم، ولحكومة وشعب الجمهورية الإيطالية الصديق ، بأحر وخالص التعازي على الخسائر في الأرواح جراء الفيضانات و الانهيارات الأرضية التي حدثت في

منطقة إميليا رومانيا.

وإذ أؤكد تضامن مصر مع أصدقائنا في إيطاليا في هذا الوقت العصيب ، فإني أسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل للمصابين ، وآمل أن تخف معاناة جميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في القريب العاجل.

وإذ أجدد تعازيّ ، أرجو أن تتقبلوا ، سعادتكم ، أسمى آيات الاحترام والتقدير".