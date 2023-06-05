وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة العلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة العلمين؛ بشأن دخول طلاب الجامعة لممارسة الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية الرياضية بسيدى عبدالرحمن، وكذلك مشاركة وزارة الشباب والرياضة فى إعتماد شهادة برنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال الرياضي.

توقيع البرتوكول من الوزارة، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، ومن جامعة العلمين الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، بحضور الدكتورة خديجة أحمد اسماعيل عميد كلية الصيدلة بجامعة العلمين الدولية، والدكتور عبدالله محى ، منسق برنامج إدارة الأعمال الرياضية ومدير المدينة الشبابية الرياضية بالعلمين، الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بالوزارة، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

يأتي برتوكول التعاون الأول بشأن دخول طلاب الجامعة لممارسة الأنشطة الرياضية بالمدينة الشبابية الرياضية بسيدى عبدالرحمن، وفي إطار تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة العلمين الدولية، وتفعيل النشاط الطلابي والرياضي من منطلق أن الرياضة جزء لايتجزء من العملية التعليمية، وحيث تعتبر المدينة الشبابية والرياضية بسيدي عبد الرحمن مركز خدمي للمجتمع في مجال التدريب والممارسة واستضافة كافة المؤسسات التعليمية والرياضية بمدينة العلمين، واتفق الطرفان علي خدمات الممارسة في مختلف الأنشطة الرياضية لطلاب الجامعة تحت إشراف المتخصصين وذوي الخبرة بالمدينة الشبابية والرياضية بسيدي عبد الرحمن .

وبرتوكول التعاون الثاني بشأن مشاركة وزارة الشباب والرياضة فى إعتماد شهادة برنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال الرياضي، يأتي في إطار التعاون بين الجامعة والوزارة في مجال إدارة الأعمال الرياضية، حيث يعتبر سوق الرياضة هو صناعة تقدر بمليارات الدولارات، ويشهد السوق توسعًا سريعًا في وظائف إدارة الأعمال الرياضية، مما يفتح العديد من الفرص لأولئك الذين يتمتعون بمجموعة من المهارات المتخصصة لشغل هذه الوظائف، وفرصًا متنوعة وديناميكية لخريجي هذه البرامج، ويُدرس برنامج الماجستير المهني في مجالات مثل التسويق والإدارة الرياضية والإعلام الرياضي والعلاقات العامة في المجال الرياضي والتشريع.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الجامعات؛ يأتي في ضوء استراتيجية الدولة المصرية والتي تهدف الي خلق جيل من الشباب يعي أهمية ممارسة الرياضة كجرء لا يتجزأ من نشاطه اليومي، وهو ما يتوافق مع مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة لكافة المواطنين المصريين، بشكل متوازي والربط مع الجانب العلمي والدراسي للطلاب.

وألمح وزير الشباب والرياضة، إلي مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الجامعات المصرية؛ لتنفيذ برامجها وخططها لخدمة طلابها، مشيرًا إلي أن الجمهورية الجديدة هي دولة العلم والعمل، حيث لا يوجد دولة أو كيان بدون علم وهو ما يمثل منهجا يتم دراسته وتنقيته والتوصل إلى معطيات قابلة للتطبيق.

وأشار الوزير إلى سعي الدولة المصرية لتعزيز التعاون العلمي والرياضي بين مؤسسات الدولة والجامعات، وضرورة تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب الطلابية في كافة المجالات الرياضية؛ مشيراً إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وتوجه الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي بروتوكولات التعاون مع الجامعة، ولكافة قيادات الوزارة، مشيرًا أن وزارة الشباب والرياضة تعد البيت الأصيل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة التي تسعي جاهدة للارتقاء بالكوادر الإدارية بتلك المؤسسات من خلال شركاء في المجال الأكاديمي والمهني مثل جامعة العلمين الدولية؛ مما يسهم بشكل عام للارتقاء بالرياضة المصرية.