نائب التنسيقية يؤكد أهمية رقمنة الخدمات والوصول لـ«قصر الثقافة الإلكتروني»

قال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه عادة ما تتم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل عام دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات الخاصة بالخطط السابقة، لذلك يكون لدينا عدم معرفة بالمواضع التي تفوقنا فيها أو تلك التي تخلفنا عنها، وبالتالي يصبح لدينا مشكلة لعدم وجود معرفة كافية تتيح البناء على نقاط القوة أو إصلاح نقاط الضعف.

وفيما يخص المجال الثقافي، قال رامي جلال، إنه لا مشكلة في الاهتمام بخدمات المكتبات المتنقلة والمسرح المتنقل كما تقترح الخطة، ولكن لابد أيضًا أن يتم بالتوازي التوسع في رقمنة كل الخدمات الثقافية والوصول إلى ما يمكن وصفه بـ "قصر الثقافة الالكتروني" بحسب تعبيره.

وتابع جلال: "نتمنى أن نرى في الخطط القادمة مجهودات مؤسسات وقطاعات الدولة في ترسيخ الهوية ودعم القوة الناعمة بما ينعكس إيجابًا على الصورة القومية للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.