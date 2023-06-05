الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة يونيتام في السودان

الإثنين 05/يونيو/2023 - 01:48 م

رحب الاتحاد الأوروبي بالقرار الإجماعي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتام" حتى ديسمبر 2023 للمساعدة في اتمام مرحلة الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام في السودان.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي اليوم الإثنين:" اننا نؤكد من جديد دعمنا لخارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الصراع في السودان ويسرنا أن يساهم تمديد ولاية يونيتام في ضمان عمل إقليمي ودولي شامل ومنسق، تحت القيادة الأفريقية، لتأمين عملية سلام قابلة للتطبيق على أرض الواقع واستئناف الانتقال إلى الحكم المدني والديمقراطية في السودان.

وذكر البيان أنه من الضروري أن نُذكر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. تتم مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها، وسيُحاسب المسؤولون عنها.

و أكد الاتحاد الأوروبي أنه يحث الجهات المتحاربة في السودان على وقف الأعمال العدائية على الفور وإفساح المجال لاستئناف عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة..وتعهد بمواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، لتحقيق هذه الغايات.