البنك الزراعي يفتتح أحدث فروعه بمحافظة السويس

افتتح البنك الزراعي المصري أحدث فروعه بمحافظة السويس، بحضور اللواء أحمد عبدالمجيد صقر محافظ مدينة السويس، وقيادات البنك الزراعي.

وخلال اللقاء هنأ المحافظ مسئولي البنك بافتتاح الفرع الجديد، ولفت إلى أنه سيكون إضافة للقطاع المصرفي في المحافظة لتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء السويس في اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق التنمية الزراعية والريفية برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

وأشار إلى أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية المستقبلية الشاملة.

وقام العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبًا عن المحافظ سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك بافتتاح الفرع الجديد بميدان اسماعيل يس بحي السويس بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم إنشاء فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء بالإضافة لمركز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر اللقاء كل من سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.