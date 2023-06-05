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الإثنين 05 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عامل قتل شابًا في مشاجرة بينهما بعين شمس 4 أيام

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت النيابة العامة، حبس عامل لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل قتل شابا فى مشاجرة بينهما بمنطقة عين شمس.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب به كدمات وسحجات، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات سابقة، قام على اثرها الأخير بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، وتوفى متأثرا بإصابته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي المتهم ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بمنطقة عين شمس بالتعدى بالضرب قتل شاب قررت قسم شرطة عين شمس