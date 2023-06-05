حبس عامل قتل شابًا في مشاجرة بينهما بعين شمس 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس عامل لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عامل قتل شابا فى مشاجرة بينهما بمنطقة عين شمس.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب به كدمات وسحجات، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات سابقة، قام على اثرها الأخير بالتعدى بالضرب على المجنى عليه، وتوفى متأثرا بإصابته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.