احتفالا بالعيد القومي لدمياط.. افتتاح الوحدة الاجتماعية في الزرقا بعد تجديدها

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة، حيث أجرت اليوم جولة رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وبدأت " المحافظ " تلك الجولة بإزاحة ستار افتتاح مبنى الوحدة الاجتماعية بمدينة الزرقا بعد أن شهد أعمال إحلال وتجديد نفذتها مديرية الاسكان، كما تفقدت المبنى بأقسامه المختلفة واطلعت على منظومة العمل لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ، وكذلك آلية تدريب شباب الخدمة العامة على منظومة العمل .

وخلال الافتتاح، استمعت " الدكتورة منال عوض " الى مطالب المواطنين، حيث وجهت تعليماتها الى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدراستها والعمل على حلها، كما وجهت بوضع خطة عمل محددة للتيسير على المواطنين خلال تلقى تلك الخدمات ، مؤكدة تكاتف كافة أجهزة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بجميع المناطق.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأمس ١٢٤% من المستهدف بما يعادل ٥٨٠٠٣.٥٦١ طن ،مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى .

فيما وقد أكدت "الدكتورة منال عوض " أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

وفي هذا الصدد فقد وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

جدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣١٠٠٢ فدان، وتم تحقيق نسب كبيرة فى تحقيق المستهدف بالمقارنة مع العام الماضي.