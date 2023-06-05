رئيس جمعية الصحفيين العمانية: الإعلام أحد أهم الركائز لإظهار العلاقة بين مصر والسلطنة

رحب الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، بالدكتور هسام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبالسفير العماني بالقاهرة عبدالله بن ناصر الرحبي، وبنقيب الصحفيين خالد البلشي، مقدما تحية الصحفيين والشعب العماني لجميع الحضور.

وأكد خلال كلمته بالملتقى الصحفي العماني المصري، أن الإعلام أحد أهم الركائز الأساسية التى ساعدت على إظهار العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وسلطنة عمان، موضحا أنه قبل أيام عقدت على ارض مصر بحضور قادة البلدين قمة مصرية عمانية، أكدت أن العلاقة بين الدولتين متميزة على جميع المستويات السياسية والتاريخية والاعلامية، واليوم هو تكملة لتلك العلاقات المصرية العمانية.

ولفت إلى أن الدور الذي يطلع به قادة البلدان الشقيقين لحل الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الدول الشقيقة التى بينها خلافات كانت حاضرة على القمة بين الرئيسين.

وأضاف: “جمعية الصحفيين العمانية خلال ٥ سنوات الماضية عملت على تنظيم ملتقى في بعض الدول العربية والاجنبية واليوم في مصر بلد العمق التاريخي، وخاصة أننا في متحف الحضارات الذي يحتوى على تحف ومخطوطات نادرة ونحن نُطلع عن قرب لما يحتويه من قطع نادرة”.

وتابع: “لقد شهد الإعلام العماني نهضة على كل المستويات، كان للأساتذة المصريين دورا كبيرا في التعرف والاهتمام والتعلم من قامات صحفية مصرية كان لها الفضل في صناعة المشهد التنموى منذ بداية السبعينيات وحتى الآن واليوم نجدها فرصة لتكريم تلك القامات الصحفية”.