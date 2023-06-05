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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. افتتاح مكتب لاتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي في فلسطين

عمرو الليثى
عمرو الليثى
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يفتتح الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، ويصاحبه الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي بفلسطين،  مكتب للاتحاد بفلسطين وذلك غدا الثلاثاء ٦ يونيو الجاري .

 ويقدم المكتب خدمة اخبارية سريعة وعصرية بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية كما يقدم الصورة الصحيحة عن  القضية الفلسطينية بالاضافة الي التعاون في اقامة العديد من الدورات والتعاون البرامجي والإخباري.

وعلي جانب اخر يقيم اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، دورة فى التصوير " قواعد التصوير والتقارير الاخبارية " والإخراج  السينمائي والتليفزيوني بفلسطين وسيشارك فى هذه الدورة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة والإعلامي عادل العبساوي وتستمر الدورة من السادس الي التاسع  يونيو الجاري

الاعلامي عمرو الليثي دول منظمة التعاون ااسلامى