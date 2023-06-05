بنك مصر يتبرع لمستشفيات جامعة القاهرة بـ160 مليون جنيه لتطوير العيادات الخارجية

وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة القاهرة، للتبرع بمبلغ 160 مليون جنيه لتطوير العيادات الخارجية.

وقع البروتوكول محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور محمد الخشت – رئيس جامعة القاهرة، أمس الأحد، وحضر التوقيع الدكتورة منال المصري عميد كلية الطب - جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح – المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، ولفيف من قيادات البنك والجامعة.

يأتي هذا التوقيع في إطار حرص البنك علي المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات جامعة القاهرة لخدمة جموع المترددين علي المستشفيات.

ويستهدف البروتوكول تطوير كامل العيادات الخارجية لتواكب الاكواد الصحية الحديثة ويلحق بها الخدمات التي يحتاجها المريض، حيث يخدم هذا الصرح الطبي آلاف المرضي، وقد قام الدكتور محمد الخشت بتقديم درع جامعة القاهرة تكريما لرئيس مجلس إدارة بنك مصر على دوره الرائد في دعم مستشفيات الجامعة، علي هامش توقيع البروتوكول.

يأتي ذلك انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الأفراد.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم مستشفيات جامعة القاهرة بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس وطلبة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض، لذلك شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات من أجل تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، ويشمل مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، مستشفيات القصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبو الريش المنيرة والياباني، والمجمع الطبي الجديد بالجامعة الدولية، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى ثابت ثابت لعلاج الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، ومستشفى أورام الثدي بالتجمع، وتطوير مستشفى الفرنساوي والطلبة قريبًا.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد وصل حجم التبرعات في آخر خمس سنوات لنحو 5.2 مليار جنيه؛ وتشكل منظومة الصحة جزء هام وجوهري من التبرعات، كما حاز البنك مؤخرًا عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة -مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.

ويعمل بنك مصر جاهدًا علي تقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

الخشت والأتربي