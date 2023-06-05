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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الأربعاء المقبل.. إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بمقر الهيئة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تبدأ هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارعدلي جاد، الأربعاء المقبل الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢٣، إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ والتي تجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر. 

مع مراعاة

* الحضور شخصي في المواعيد المحددة دون مرافق.

* ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

* احضار نموذج ١١١ تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.

* احضار ٥ صور فوتوغرافية حديثة.

* بطاقة دفع اليكتروني يوجد بها أكثر من ٢٠٠٠ جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبى.

*لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها 

ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه. 

وصدر القرار الجمهوري رقم ٢٠٩ و ٢١٠ لسنة ٢٠٢١، بتعيين معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

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