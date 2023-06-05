الأربعاء المقبل.. إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد بمقر الهيئة

تبدأ هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارعدلي جاد، الأربعاء المقبل الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢٣، إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ والتي تجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

مع مراعاة

* الحضور شخصي في المواعيد المحددة دون مرافق.

* ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

* احضار نموذج ١١١ تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد.

* احضار ٥ صور فوتوغرافية حديثة.

* بطاقة دفع اليكتروني يوجد بها أكثر من ٢٠٠٠ جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبى.

*لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها

ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

وصدر القرار الجمهوري رقم ٢٠٩ و ٢١٠ لسنة ٢٠٢١، بتعيين معاوني نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٧، ٢٠١٨ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.