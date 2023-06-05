نهائي دوري أبطال أفريقيا.. موعد سفر بعثة الأهلي إلى المغرب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويستأنف الفريق الأحمر تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة دون راحة بقرار من السويسري مارسيل كولر للتحضير لمباراة الإياب ضد الوداد المغربي.



الأهلي يسافر على متن طائرة خاصة لمواجهة الوداد

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المغرب على متن طائرة خاصة مساء الخميس المقبل.

ويسافر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي رئيس الجهاز الإداري للفريق إلى المغرب يوم الاربعاء المقبل للترتيب لبعثة الفريق.



نتيجة مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وحقق النادي الأهلي الفوز بمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على نظيره فريق الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء أمس الأحد.

وسجل ثنائية الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا، فيما أحرز هدف الوداد اللاعب سيف الدين بوهرة.



