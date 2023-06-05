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الإثنين 05 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وزير الصناعة السعودي ويتفقدان عددا من مصانع شركات العربي

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الغرفة التجارية ، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأستاذ " بندر بن إبراهيم الخـُريف " والوفد المرافق ، جولة تفقدية بمجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار التعاون المشترك لتعظيم الفرص الاستثمارية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار بين البلدين .
حيث تفقدا محافظ المنوفية ووزير الصناعة السعودي مصنع الثلاجة C  ضمن 3 مصانع A،B،C   وإستمعا لمراحل تصنيع الثلاجات التي يتم تنفيذها وفقاً لنماذج متنوعة لتناسب احتياجات العملاء ، كما تم شرح مكونات المصنع وعمليات ومراحل التصنيع الذي يضم أقسام متنوعة منها ( تشكيل الكابينة الصاج والبلاستيك ، تجميع دورة الثلاجة واختبارها ، حقن الطبقة العازلة ، تشكيل الفراغي )  وذلك بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف ثلاجة في العام ، فيما تفقدوا مصنع الغسالات وتم إستعراض فيديو توضيحي لمراحل التصنيع للوصول للمنتج النهائي بطاقة إنتاجية بلغت مليون و 200 ألف في العام  كمرحلة أولى ، ومن المتوقع إنتاج 3 مليون في العام كمرحلة ثانية ، وتم تفقد نماذج للغسالات وغرف التدريب وتوكيد الجودة وعدد من مراحل التصنيع النهائي .
وخلال الزيارة أكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على التعاون الدائم مع المملكة العربية السعودية لترسيخ مفهوم العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات بمختلف أوجه التعاون  ، مشيراً إلى  أنه وفقاً للرؤية التنموية المشتركة بين البلدين يوجد العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن تفعيل العمل المشترك لتعظيم الاستفادة وتحقيق المصلحة المشتركة لكلا الجانبين ، كما أكد المحافظ حرص القيادة السياسية  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اتخاذ العديد من القرارات  لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين  وخلق مناخ استثمارى من أجل دعم خريطة الإقتصاد الوطنى .
ومن جانبه أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن سعادته بتلك الزيارة ومشاهدته أحدث نظم التقنيات والقدرات الصناعية المتميزة لمنتجات مجموعات شركات العربي ، مشيداً بجهود الحكومة المصرية وتعاونها الملموس مع المستثمرين السعوديين وتيسير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات والتحديات لبناء قاعدة صناعية عملاقة ، مؤكداً أننا نهدف الي تحقيق المزيد من الإستراتيجية الوطنية للصناعة من أجل المساهمة فى زيادة الناتج المحلي والفرص الاستثمارية للبلدين  وخلق المزيد من فرص العمل ، الأمر الذي يؤكد دوماً علي قوة العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية .

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التجارة والصناعة الثروة المعدنية الدولة المصرية الغرفة التجارية المملكة العربية السعودية