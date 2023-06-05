بنك القاهرة يطرح حساب "ميجا توفير" بعائد يصل لـ15%

يقدم بنك القاهرة لعملائه حساب "ميجا توفير" ذو العائد الشهري، والذي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15%.

ويوفر حساب "ميجا توفير" مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنة، وذلك بحد أدني للرصيد 50،000 جنيه طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200،000 جنيه.

ويتيح الحساب أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط اضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عاما بدون التغطية التأمينية.