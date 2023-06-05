نهائي دوري أبطال أفريقيا.. كولر يضع برنامج تدريب خاصا للاعبي الأهلي قبل السفر إلى المغرب

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج تدريبي خاصا للفريق قبل سفر البعثة إلى المغرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء الأحد المقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقرر كولر استئناف التدريبات مساء اليوم الاثنين، على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة دون راحة على أن يحصل الفريق على راحة غدا الثلاثاء من التدريبات، ثم يعود الفريق لمواصلة تدريباته يوم الأربعاء والخميس قبل السفر إلى المغرب.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المغرب مساء الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادًا لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



نتيجة مباراة الأهلي والوداد فيذهاب نهائي أفريقيا

وحقق النادي الأهلي الفوز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على نظيره فريق الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء أمس الأحد.

سجل ثنائية المارد الأحمر كل من بيرسي تاو ومحمود كهربا، فيما أحرز هدف فريق الوداد المغربي اللاعب سيف الدين بوهرة.