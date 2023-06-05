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الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 32 طن مخللات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في البحيرة.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
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نفذت  إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في البحيرة، اليوم الإثنين، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمراكز المحمودية، شبراخيت، حوش عيسى، لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 32 طن من المخللات والمواد الغذائية مختلفة الأصناف ومتنوعة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، معدة ومعروضة للبيع والتداول بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


 

إدارة مراقبة الاغذية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة البحيرة حملات مكبره على الأسواق غير صالحة للاستهلاك الأدمي مجهولة المصدر