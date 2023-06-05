"القومي لثقافة الطفل" يكرم الفائزين فى الملتقى الثاني للفنان الصغير

يكرم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، اليوم الاثنين، الفائزين فى الملتقى الثاني للفنان الصغير بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، اليوم الإثنين.

وسيتم تسليم جوائز مادية وميداليات ذهبية للمراكز الخمسة الأوائل، وميداليات فضية من المركز السادس للمركز العاشر، وبعض الهدايا العينية من إصدارات المركز وشهادات التقدير.

كما قررت لجنة التحكيم منح جائزة خاصة بلجنة التحكيم لخمسة من الأطفال وخمسة من الشباب، كما يتم تخصيص 5 جوائز لفنانين من ذوي الهمم.

ووصل عدد الأطفال المشاركين في الملتقى 100 طفل، تم استقبال لوحاتهم منذ شهور وتم عمل مائة فيديو، ويتكون كل فيديو من عدد من لوحات الأطفال المشاركين، وبتعليق فني من أحد الفنانين التشكيليين العاملين في مجال الطفل مثل الفنان التشكيلي محمد بغدادي وأحمد عبد النعيم ومريم فريد وآيات حسني ومها إبراهيم وإيمان حامد ومحمد مجدي وهانم صبره وجلال الدين جمال.

وتشرف على عمل الفيديوهات مروة طلبة مقرر مسابقة الفنان الصغير، وتم عرض الفيديوهات على قناة المركز القومي لثقافة الطفل، وتم تقدير حساب المشاهدات بـ20 درجة، إضافة لتقييم اللجنة الفنية الذي يقدر بـ80 درجة، لتكون الدرجة النهائية من 100 درجة، وتم عمل كتالوج بأحسن مائة لوحة من المائة فيديو ويتم توزيعه خلال الحفل، كما سيتم عمل معرض مفتوح للأطفال الفائزين يتم افتتاحه في حفل توزيع الجوائز .